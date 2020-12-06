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Опозиція Вірменії побоюється війни з Туреччиною в разі відмови від угоди щодо Карабаху

Опозиція Вірменії побоюється війни з Туреччиною в разі відмови від угоди щодо Карабаху

Київ • УНН

 • 13522 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Опозиція Вірменії не буде відмовлятися від угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху, побоюючись війни з Туреччиною і конфлікту з Росією. Про це заявив опозиційний політик Вазген Манукян, пише DW, передає УНН.

“Ми ніколи не погодимося з цим документом, але цей документ де-факто працює, і ми не зможемо відмовитися від нього. Це буде означати війну з Туреччиною і Азербайджаном і сварку з російськими миротворцями”, — сказав Манукян на суботньому мітингу опозиції.

Кандидат в прем’єр-міністри Вірменії назвав Росію головним союзником, а з приводу Туреччини заявив про відсутність “спільних інтересів”. Він також наголосив на необхідності відновлення формату Мінської групи ОБСЄ з врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

“Пункти цієї угоди (про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху — ред.) потребують коментарів. Тимчасовий уряд повинен працювати, щоб реалізувати цю угоду на благо Вірменії”, — заявив політик.

Нагадаємо, в суботу на площі Свободи в Єревані представники опозиції знову зажадали відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, вважаючи його відповідальним за біди, пов’язані з 44-денної війни в Нагірному Карабасі. Йому дали час до полудня 8 грудня щоб добровільно піти з посади, погрожуючи протестами по всій країні.

Напередодні глави делегацій країн-співголів Мінської групи ОБСЄ від США, Франції та Росії в черговий раз закликали Вірменію і Азербайджан продовжувати в повному обсязі виконувати свої зобов’язання про припинення військових дій в Нагірному Карабасі.

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