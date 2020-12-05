На мітингу у Вірменії Пашиняну порадили “добровільно” піти з посади

Під час мітингу колишній прем’єр-міністр Вірменії Вазген Манукян підкреслив, що Пашіняну краще піти добровільно, інакше його змусять до цього.

“Пашинян повинен зрозуміти, що цей рух — шанс піти цивілізовано. Якщо рух програє, то розлючений народ розірве його. Він піде в будь-якому випадку”, — заявив Манукян.

За даними ЗМІ, у Єревані в суботу на площу Свободи вийшли близько 20 тисяч людей з вимогою відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Вони скандували “Нікол — зрадник!”, “Нікол, йди!” і “Вірменія без Нікола!”.

Лідери опозиції звинуватили Пашиняна в тому, що він підписав завідомо капітулянтського угоду, в результаті чого Нагорний Карабах втратив не тільки колишні під його контролем азербайджанські території, а й значну частину своїх земель. Пашиняна також звинуватили в соціально-економічній кризі і гуманітарній катастрофі, а також в розколі суспільства.

Як повідомляв УНН, у Вірменії 17 опозиційних партій висунули колишнього прем’єр-міністра і міністра оборони країни Вазгена Манукяна на посаду прем’єр-міністра в перехідному уряді.