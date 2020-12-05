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На митинге в Армении Пашиняну посоветовали “добровольно” уйти с поста

На митинге в Армении Пашиняну посоветовали “добровольно” уйти с поста

Киев  •  УНН

 • 12909 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На площади Свободы в Ереване представители оппозиции сегодня снова потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, считая его ответственным за беды, связанные с 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает армянское “Радио Свобода”, передает УНН.

Во время митинга бывший премьер-министр Армении Вазген Манукян подчеркнул, что Пашиняну лучше уйти добровольно, иначе его вынудят к этому.

“Пашинян должен понять, что это движение — шанс уйти цивилизованно. Если движение проигрывает, то разъяренный народ разорвет его. Он уйдет в любом случае”, — заявил Манукян.

По данным СМИ, в Ереване в субботу на площадь Свободы вышли около 20 тысяч человек с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они скандировали “Никол — предатель!”, “Никол, уходи!” и “Армения без Никола!”.

Лидеры оппозиции обвинили Пашиняна в том, что он подписал заведомо капитулянтское соглашение, в результате чего Нагорный Карабах потерял не только бывшие под его контролем азербайджанские территории, но и значительную часть своих земель. Пашиняна также обвинили в социально-экономическом кризисе и гуманитарной катастрофе, а также в расколе общества.

Как сообщал УНН, в Армении 17 оппозиционных партий выдвинули бывшего премьер-министра и министра обороны страны Вазгена Манукяна на должность премьер-министра в переходном правительстве.

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