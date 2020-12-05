Вірменська опозиція дала прем’єр-міністру час до 8 грудня, щоб піти з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прем’єр-міністру Вірменії Нікола Пашиняну дали час до опівдня 8 грудня, щоб добровільно піти з посади. Про це під час акції протесту у суботу заявив опозиційний політик Ишхан Сагателян, повідомляє вірменське “Радіо Свобода”, передає УНН.
“До 12 години вівторка ми даємо час Ніколу Пашіняну для обговорення зі своєю політичною командою, зі своїми радниками питання про прийняття остаточного рішення про відставку і відхід. Нікол [Пашинян], це твої останні години проживання на урядовій дачі. У нас тільки одна вимога — Нікол повинен піти і крапка!”, — заявив Сагателян.
Опозиція загрожує Пашиняну, що якщо до вівторка він не оголосить про свою відставку, по всій країні будуть організовані акції протестів.
Нагадаємо, у суботу на площі Свободи в Єревані представники опозиції знову зажадали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, вважаючи його відповідальним за біди, пов’язані з 44-денною війною в Нагірному Карабасі.