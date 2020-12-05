Вірменська опозиція дала прем’єр-міністру час до 8 грудня, щоб піти з посади

“До 12 години вівторка ми даємо час Ніколу Пашіняну для обговорення зі своєю політичною командою, зі своїми радниками питання про прийняття остаточного рішення про відставку і відхід. Нікол [Пашинян], це твої останні години проживання на урядовій дачі. У нас тільки одна вимога — Нікол повинен піти і крапка!”, — заявив Сагателян.

Опозиція загрожує Пашиняну, що якщо до вівторка він не оголосить про свою відставку, по всій країні будуть організовані акції протестів.

Нагадаємо, у суботу на площі Свободи в Єревані представники опозиції знову зажадали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, вважаючи його відповідальним за біди, пов’язані з 44-денною війною в Нагірному Карабасі.