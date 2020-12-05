Армянская оппозиция дала премьер-министру время до 8 декабря, чтобы уйти с должности

“До 12:00 вторника мы даем время Николу Пашиняну для обсуждения со своей политической командой, со своими советниками вопроса о принятии окончательного решения об отставке и уходе. Никол [Пашинян], это твои последние часы проживания на правительственной даче. У нас только одно требование — Никол должен уйти и точка!”, — заявил Сагателян.

Оппозиция грозит Пашиняну, что если до вторника он не объявит о своей отставке, по всей стране будут организованы акции протеста.

Напомним, в субботу на площади Свободы в Ереване представители оппозиции вновь потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, считая его ответственным за беды, связанные с 44-дневной войной в Нагорном Карабахе.