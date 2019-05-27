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Оппозиция Судана объявила всеобщую забастовку за передачу власти гражданским

Оппозиция Судана объявила всеобщую забастовку за передачу власти гражданским

Киев  •  УНН

 • 7786 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Главная протестная сила в Судане - альянс "За свободу и перемены" - объявила о проведении всеобщей забастовки после приостановки переговоров с представителями переходного Военного совета страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Суданская оппозиция сообщила, что "приняла решение о проведении забастовки после замораживания диалога, который проходил между альянсом и военными властями". Альянс обвинил военных в попытке закрепить за собой "большинство в будущих представительных структурах власти в стране" и предупредил о возможности усиления акций гражданского неповиновения. "Если власть в стране не будет передана гражданским лицам, мы продолжим усиливать акции протеста по всей стране", - отмечается в заявлении оппозиции.

Альянс сообщил, что забастовка, намеченная на вторник, будет охватывать многие сектора экономики, в том числе электроснабжение, транспорт, включая авиационный, сферу образования. Как указывает оппозиция, к акции присоединятся работники судебных органов, банков, других финансовых учреждений и средств массовой информации. В забастовке, по данным альянса, примут участие и медицинские работники частных клиник.

Главной целью завтрашних массовых выступлений, как объявил альянс "За свободу и перемены", является "удовлетворение всех требований суданского народа, главное из которых - передача власти гражданским лицам".

Несколько часов назад Военный совет заявил, что готов в течение ближайших трех месяцев сформировать гражданский кабинет министров. При этом военные отметили, что согласны предоставить членам оппозиционного альянса "За свободу и перемены" лишь часть мест в представительных органах власти.

Напомним, военные Судана 11 апреля отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Армия распустил парламент, приостановил действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода, который продлится два года.

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