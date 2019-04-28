Армія та опозиція Судану спільно керуватимуть країною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Суданська опозиція та військові, в чиїх руках наразі знаходиться влада, домовилися щодо керування країною після державного перевороту в Судані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News Arabia.
Під час переговорів у Хартумі Військова рада та опозиційний альянс "За свободу та зміни" ухвалили рішення створити спільну раду по управлінню країною.
Сторони повинні узгодити чисельність керуючої ради. Так, опозиція пропонує, що в раду увійдуть 8 громадянських та 7 військових представників. У свою чергу армія наполягає на тому, що рада повинна складатися з 10 осіб, з них 7 делегуватиме військова рада, інші 3 - будуть представляти громадянські сили.
Нагадаємо, організатори протестів в Судані заявили, що в неділю призупинили переговори з правлячою військовою радою, оскільки остання не виконала їхні вимоги про негайну передачу влади цивільному уряду після повалення президента Омара аль-Башира.