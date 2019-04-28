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7 марта, 08:52 • 136697 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114235 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139510 просмотра

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Армия и оппозиция Судана будут совместно управлять страной

Киев  •  УНН

 • 7995 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Суданская оппозиция и военные, в чьих руках сейчас находится власть, договорились об управлении страной после государственного переворота в Судане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.

Во время переговоров в Хартуме Военный совет и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" приняли решение создать общий совет по управлению страной.

Стороны должны согласовать численность управляющего совета. Так, оппозиция предлагает, что в совет войдут 8 гражданских и 7 военных представителей. В свою очередь армия настаивает на том, что совет должен состоять из 10 человек, из них 7 делегировать военный совет, остальные 3 - будут представлять гражданские силы.

Напомним, организаторы протестов в Судане заявили, что в воскресенье приостановили переговоры с правящим военным советом, поскольку последний не выполнил их требования о немедленной передаче власти гражданскому правительству после свержения президента Омара аль-Башира.

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