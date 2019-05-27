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Опозиція Судану оголосила загальний страйк за передачу влади цивільним

Опозиція Судану оголосила загальний страйк за передачу влади цивільним

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Головна протестна сила в Судані - альянс "За свободу і зміни" - оголосила про проведення загального страйку після припинення переговорів з представниками перехідної Військової ради країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Jazeera.

Суданська опозиція повідомила, що "прийняла рішення про проведення страйку після заморожування діалогу, який проходив між альянсом і військовою владою". Альянс звинуватив військових в спробі закріпити за собою "більшість в майбутніх представницьких структурах влади в країні" і попередив про можливість посилення акцій громадянської непокори. "Якщо влада в країні не буде передана цивільним особам, ми продовжимо посилювати акції протесту по всій країні", - наголошується в заяві опозиції.

Альянс повідомив, що страйк, намічена на вівторок, буде охоплювати багато секторів економіки, в тому числі електропостачання, транспорт, включаючи авіаційний, сферу освіти. Як вказує опозиція, до акції приєднаються працівники судових органів, банків, інших фінансових установ та засобів масової інформації. У страйку, за даними альянсу, візьмуть участь і медичні працівники приватних клінік.

Головною метою завтрашніх масових виступів, як оголосив альянс "За свободу і зміни", є "задоволення всіх вимог суданського народу, головне з яких - передача влади цивільним особам".

Кілька годин тому Військова рада заявив, що готовий протягом найближчих трьох місяців сформувати цивільний кабінет міністрів. При цьому військові відзначили, що згодні надати членам опозиційного альянсу "За свободу і зміни" лише частина місць у представницьких органах влади.

Нагадаємо, військові Судану 11 квітня відсторонили від влади президента Омара аль-Башира. Цьому передували багатомісячні акції протесту населення, незадоволеного значним підвищенням цін. Армія розпустила парламент, призупинила дію конституції і сформувала Військова рада на час перехідного періоду, який триватиме два роки.

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