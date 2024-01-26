Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение

На Закарпатье произошел оползень. Порода отошла на 10,5 га в Дубовской общине Тячевского района в пределах территории лесного фонда Краснянского лесничества ГП "Мокрянское лесоохотничье хозяйство". Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита, передает УНН.

Только что завершил оперативное совещание с представителями экстренных служб, Национальной полиции, РВА, лесоводами и другими привлеченными структурами. В Дубовской общине Тячевского района в пределах территории лесного фонда Краснянского лесничества ГП "Мокрянское лесоохотничье хозяйство" произошел оползень. - сообщил Никита.

Детали

По данным главы региона сейчас площадь оползня составляет 10,5 га, однако геологи фиксируют движение породы. На месте работают все необходимые службы, техника и личный состав, включая специалистов-геологов.

Оползневой процесс продолжается.

За ситуацией в круглосуточном режиме следят представители ГСЧС и лесоохотничьего хозяйства. Напоготові спасательная техника и личный состав ГСЧС, ЛМГ а также общины для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации природного характера.

Отмечается, что сейчас угрозы жизни и здоровью людей нет. Однако местные власти принимают все меры, чтобы предотвратить это.

На всякий случай уточнен план возможной эвакуации людей из ближайшего населенного пункта и в состоянии готовности резервы для выполнения первоочередных задач.

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