Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение
Киев • УНН
Оползень в Закарпатской области, Украина, сдвинул 10,5 гектаров горной породы в лесу общины Дубовое. Чиновники следят за ситуацией, поскольку оползень продолжается, но пока угрозы жизни людей нет.
На Закарпатье произошел оползень. Порода отошла на 10,5 га в Дубовской общине Тячевского района в пределах территории лесного фонда Краснянского лесничества ГП "Мокрянское лесоохотничье хозяйство". Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита, передает УНН.
Только что завершил оперативное совещание с представителями экстренных служб, Национальной полиции, РВА, лесоводами и другими привлеченными структурами. В Дубовской общине Тячевского района в пределах территории лесного фонда Краснянского лесничества ГП "Мокрянское лесоохотничье хозяйство" произошел оползень.
Детали
По данным главы региона сейчас площадь оползня составляет 10,5 га, однако геологи фиксируют движение породы. На месте работают все необходимые службы, техника и личный состав, включая специалистов-геологов.
Оползневой процесс продолжается.
За ситуацией в круглосуточном режиме следят представители ГСЧС и лесоохотничьего хозяйства. Напоготові спасательная техника и личный состав ГСЧС, ЛМГ а также общины для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации природного характера.
Отмечается, что сейчас угрозы жизни и здоровью людей нет. Однако местные власти принимают все меры, чтобы предотвратить это.
На всякий случай уточнен план возможной эвакуации людей из ближайшего населенного пункта и в состоянии готовности резервы для выполнения первоочередных задач.
В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли22 январь 2024, 04:21 • 22417 просмотров
Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение
Оползень в Закарпатской области, Украина, сдвинул 10,5 гектаров горной породы в лесу общины Дубовое. Чиновники следят за ситуацией, поскольку оползень продолжается, но пока угрозы жизни людей нет.
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