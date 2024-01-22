В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли
Более 40 человек погибли во время оползней на юго-западе Китая, что повлекло эвакуацию 500 человек из двух сел. Спасатели развернули поиски пропавших без вести.
День светлого Брауни. Что еще можно отметить 22 января
Сегодня во всем мире отмечают День светлого Брауни, особенно в Соединенных Штатах Америки, где этот десерт чрезвычайно популярен.
Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров
Министерство обороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, пролетавших над Тайваньским проливом. Это произошло после того, как в прошлом году вероятное использование Китаем шпионских воздушных шаров стало глобальной проблемой.
Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле
После 16 лет переговоров Швейцария и Индия достигли договоренности по соглашению о свободной торговле, сообщил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин. Сейчас чиновники завершают согласование деталей.
Двое пропавших морпехов США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море
Двое моряков ВМС США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море у берегов Сомали. Поиски охватили 21 000 квадратных миль с помощью США, Японии, Испании и береговой охраны США.
Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии
Украинский азиатский черный медведь по имени Ямполь, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Донецке, нашел новый дом в шотландском зоопарке "Пять сестер". Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного посттравматического стрессового расстройства, Ямпиль хорошо приспосабливается к новой среде.
Из-за непогоды в США погибли почти 90 человек
Суровая погода в Соединенных Штатах привела к гибели по меньшей мере 89 человек за последнюю неделю, причем смертельные случаи были зафиксированы во многих штатах. Эта опасная погода сохраняется, создавая угрозу по всей стране.
Для украинской победы важна поддержка экономики со стороны США - Прицкер
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер подчеркивает важность экономической помощи США для Украины в противостоянии российской агрессии. Она утверждает, что это может помочь стимулировать украинскую экономику, уменьшить зависимость от международной поддержки и способствовать созданию свободного от коррупции, конкурентного рынка.
WSJ: Евросоюз разрабатывает новый план военной помощи Украине на 22 миллиарда долларов
Европейская служба внешних дел разработала план предоставления военной помощи Украине на сумму более 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. План предусматривает создание фонда для совместной закупки вооружений и военной подготовки, средства из которого будут возвращены странам ЕС.
В Украине будут строить блоки для атомных станций - Минэнергетики
Украина начнет строительство крупных атомных энергоблоков в 2024 году в сотрудничестве с западными странами, включая США. Всего планируется разработать девять энергоблоков по американской технологии AR1000.