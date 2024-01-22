В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли

В Китае 47 человек погибли из-за оползней, которые накрыли две деревни в горной местности на юго-западе страны. Оползень произошел во время сильного снега рано утром в понедельник в районе деревни Ляншуй в уезде Чжэньсюн в провинции Юньнань, сообщает китайский вещатель CCTV, передает УНН.

Детали

47 человек в 18 домохозяйствах были похоронены оползнем, а 500 человек были эвакуированы. По данным информационного агентства Xinhua, неизвестно, сколько сел пострадало.

Для спасения пропавших без вести привлечено 200 спасателей с грузовиками и другим оборудованием. На видео в соцсетях видно, как спасатели в оранжевой одежде роют поваленные стены.

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