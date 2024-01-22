У Китаї зсуви: щонайменше 47 людей загинули

У Китаї 47 людей загинули через зсуви, які накрили два села в гірській місцевості на південному заході країни. Зсув стався під час сильного снігу рано вранці в понеділок в районі села Ляншуй в повіті Чженьсюн в провінції Юньнань, повідомляє китайський мовник CCTV, передає УНН.

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47 людей у 18 домогосподарствах були поховані зсувом, а 500 людей були евакуйовані. За даними інформаційного агентства Xinhua, невідомо, скільки сіл постраждало.

Для порятунку зниклих безвісти залучено 200 рятувальників з вантажівками та іншим обладнанням. На відео в соцмережах видно, як рятувальники в помаранчевому одягу риють повалені стіни.

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