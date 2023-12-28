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В Конго сильные ливни вызвали наводнение и оползни: погибли около 40 человек

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 02:53  •  14592 просмотра

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Наводнение и оползни в Конго унесли 40 жизней

По меньшей мере 40 человек погибли на востоке Демократической Республики Конго в результате сильных ливней, которые вызвали наводнение и оползни и оползни. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным из официальных источников, 20 человек погибли в городе Букаву, еще 20 - в селе Бурини.

Как рассказал один из местных жителей, в среду в Букаве группа мужчин вытащила автомобиль из грязи, чтобы достать из-под него тело погибшей в результате стихии женщины.

Другая жительница Букаву, которой удалось спастись, сообщила, что ее соседа смыло потоком воды. Она добавила, что пока удалось найти тела только трех жертв.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата отметила, что плохое городское планирование и слабая инфраструктура делают такие общины, как Букаву крайне уязвимыми к экстремальным осадкам, которые становятся в Африке все более интенсивными из-за общего повышения температуры.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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