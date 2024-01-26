Зсув ґрунту на Закарпатті: порода вже відійшла на 10,5 га і продовжує рух
Київ • УНН
Зсув у Закарпатській області, Україна, зрушив 10,5 гектарів гірської породи в лісі громади Дубове. Чиновники стежать за ситуацією, оскільки зсув продовжується, але наразі загрози життю людей немає.
На Закарпатті зсув ґрунту. Порода відійшла на 10,5 га у Дубівській громаді Тячівського району в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство". Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає УНН.
Щойно завершив оперативну нараду з представниками екстрених служб, Національної поліції, РВА, лісівниками та іншими залученими структурами. У Дубівській громаді Тячівського району в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство" відбувся зсув ґрунту.
Деталі
За даними очільника регіону нині площа зсуву становить 10,5 га, однак геологи фіксують рух породи. На місці працюють усі необхідні служби, техніка та особовий склад, включно з фахівцями-геологами.
Зсувний процес триває.
За ситуацією у цілодобовому режимі слідкують представники ДСНС та лісомисливського господарства. Напоготові рятувальна техніка й особовий склад ДСНС, ЛМГ а також громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру.
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Зазначається, що зараз загрози життю та здоров’ю людей немає. Однак місцева влада вживає усіх заходів аби запобігти цьому.
Про всяк випадок уточнено план можливої евакуації людей із найближчого населеного пункту та в стані готовності резерви для виконання першочергових завдань.
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