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Зсув ґрунту на Закарпатті: порода вже відійшла на 10,5 га і продовжує рух

Зсув ґрунту на Закарпатті: порода вже відійшла на 10,5 га і продовжує рух

Київ • УНН

 • 31805 перегляди

Зсув у Закарпатській області, Україна, зрушив 10,5 гектарів гірської породи в лісі громади Дубове. Чиновники стежать за ситуацією, оскільки зсув продовжується, але наразі загрози життю людей немає.

На Закарпатті зсув ґрунту. Порода відійшла на 10,5 га у Дубівській громаді Тячівського району в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство". Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає УНН.

Щойно завершив оперативну нараду з представниками екстрених служб, Національної поліції, РВА, лісівниками та іншими залученими структурами. У Дубівській громаді Тячівського району в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство" відбувся зсув ґрунту.

– повідомив Микита.

Деталі

За даними очільника регіону нині площа зсуву становить 10,5 га, однак геологи фіксують рух породи. На місці працюють усі необхідні служби, техніка та особовий склад, включно з фахівцями-геологами.

Зсувний процес триває.

За ситуацією у цілодобовому режимі слідкують представники ДСНС та лісомисливського господарства. Напоготові рятувальна техніка й особовий склад ДСНС, ЛМГ а також громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру.

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Зазначається, що зараз загрози життю та здоров’ю людей немає. Однак місцева влада вживає усіх заходів аби запобігти цьому.

Про всяк випадок уточнено план можливої евакуації людей із найближчого населеного пункту та в стані готовності резерви для виконання першочергових завдань.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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