На Закарпатті роми влаштували бунт - журналіст
Київ • УНН
Роми в Закарпатті влаштували бунт, вимагаючи ув'язнити двох підозрюваних у вбивстві.
Роми влаштували бунт на Закарпатті через те, що нібито на волю випустили підозрюваних в убистві на виборах "барона". Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram, передає УНН.
За інформацією журналіста, бунт стався у Підвиноградові, Берегівського району, "люди вимагають повернути двох підозрюваних у злочині до вʼязниці".
Додамо
За словами Глаголи, 27 листопада у селі Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області сталася масова бійка, під час якої 34-річний місцевий житель вбив 40-річного. Тоді бійка сталася у зв'язку з виборами нового "барона" в "таборі".
Близько 15-ої години в понеділок 27 листопада до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів. Прибувши на виклик, правоохоронці припинили порушення громадського порядку та не допустили розвитку конфлікту. Вони встановили, що внаслідок події було смертельно травмовано одного з учасників.
Тоді поліція повідомила, що підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України й помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Варто додати, що наразі правоохоронці інформацію про бунт ромів на Закарпатті не коментували.