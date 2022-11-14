Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября – Залужный

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"Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция длилась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам! Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к победе!" – отметил Залужный.

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