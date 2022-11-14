11 листопада українські військові зайшли у Херсон. 14 листопада у деокупованому місті офіційно підняли український прапор. На церемонії був президент України Володимир Зеленський.
Операція зі звільнення Херсона тривала з початку вересня – Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українські військові почали проводити операцію з деокупації Херсона на початку вересня. Про це в Telegram повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, передає УНН.
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"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до перемоги!" – зазначив Залужний.
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