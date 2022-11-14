Операція зі звільнення Херсона тривала з початку вересня – Залужний

Цитата

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до перемоги!" – зазначив Залужний.

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