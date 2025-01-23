Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Вопрос оперативного обновления медицинских руководств и протоколов лечения давно назрел. Это позволит информировать пациентов о появлении новых международных рекомендаций. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк.

Контекст

Медицинские протоколы в Украине нуждаются в постоянном обновлении, чтобы соответствовать современным международным стандартам лечения. Действующее законодательство предусматривает их пересмотр раз в пять лет, однако прогрессивные наработки необходимо внедрять быстрее. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Зуб сообщил УНН, что комитет работает над разработкой механизма динамического обновления национальных протоколов для адаптации к новым доказательным методам лечения и изменений в международной медицинской практике.

Детали

"На самом деле это очень важно, потому что все-таки наука идет вперед и постоянно обновляются международные рекомендации. В Украине разрешено пользоваться международными протоколами, однако многие протоколы по лечению онкологических заболеваний тоже уже есть и утверждены ГЭЦ (Государственным экспертным центром). Иногда бывает такое, что достаточно кардинальные изменения вносятся в (международные - ред.) рекомендации", - отметила Романюк.

Она добавила, что не всегда лекарственные средства, которые уже утверждены протоколами, доступны украинским пациентам. "Но все же это способствует информированию пациента, и пациент уже решает, как ему дальше быть, или за собственные средства лечиться, или, возможно, рассмотреть возможность лечения за рубежом, если эта опция уже работает за рубежом. Поэтому это мегаважно", - отметила Романюк.

По ее словам, есть много пациентов с поздними стадиями, которые живут в ожидании, когда будет доступна следующая линия лечения. То есть они прошли одну линию лечения - прогрессия, потом вторую, и поэтому они активно наблюдают за появлением новых протоколов, за новыми исследованиями, которые проводятся, ведь новые лекарства появляются постоянно.

"Единственное, есть еще такая проблема, что наши протоколы и отраслевые стандарты по онкологии, они уже достаточно долгое время разрабатываются. Некоторые уже давно готовы, а некоторые, долгое время никак не могут завершить. Поэтому также это зависит от экспертов этих междисциплинарных рабочих групп, насколько они активны. Есть такие, которые говорят, что уже готовы обновлять, вносить изменения, которые произошли. А некоторые, к сожалению, не могут еще завершить работу над протоколами, которая уже длится годами", - подчеркнула Романюк.

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Она добавила, что сейчас в Украине отсутствуют надлежащие методы контроля качества оказания медицинской помощи, что влияет на права пациентов. "Нет методов контроля качества. На контроль качества оказания медицинской помощи - нужно как-то его повышать, влиять. Сейчас с этим сложно", - отметила Романюк, добавив, что права пациентов отстаивают сейчас общественные организации, в том числе и ОО "Афина. Женщины против рака".

Кроме того, по ее мнению, должна быть качественная система наказаний за действия, которые навредили пациентам, а также работать система врачебных лицензий.

Добавим

Член профильного комитета ВР Валерий Зуб рассказал, что, например, есть некоторые протоколы по лечению рака, которые действуют еще с 2007 года и с 2015 года. Еще один пример устаревшей медицинской документации - руководства и протоколы по лечению буллезного эпидермолиза.

Еще в 2016 году специальная комиссия утвердила адаптированное клиническое руководство, которое рекомендует использовать для обработки ран "людей-бабочек" исключительно продукцию шведской компании Molnlycke Health Care. Этот документ был составлен на основе рекомендаций и выводов, собранных в 2012 году. Он должен был быть пересмотрен еще в 2019 году, однако этого не произошло. Комиссия более пяти лет не обновляла рекомендации, несмотря на существующий новейший опыт международных коллег, что позволяет предположить наличие коррупционных мотивов в ее бездействии. Это руководство в 2017 году легло в основу медицинского протокола по лечению пациентов с буллезным эпидермолизом. Таким образом "людей-бабочек" в Украине лишили права выбора медицинских средств для обработки ран, ведь никакого аналога шведским повязкам в документации указано не было.

Европейский консенсус по практическим советам по лечению буллезного эпидермолиза от 2021 года, опубликованный Европейской академией дерматологии и венерологии, советует врачам использовать индивидуальный подход в лечении "людей-бабочек". "Выбор стратегии лечения раны должен учитывать эффективность, предпочтения пациента и экономическую эффективность", - говорится в документе.

Экономическая целесообразность в частности связана с тем, что пациентам с буллезным эпидермолизом в течение жизни приходится использовать множество повязок для обработки ран, и у некоторых производителей, например у Molnlycke Health Care, они очень дорогие.

В то же время европейские врачи в руководстве указали целый ряд производителей повязок, которые могут использоваться при обработке ран пациентов с буллезным эпидермолизом. То есть они дают возможность пациентам выбрать то медицинское средство, которое им больше всего подходит. Более того, европейцы советуют врачам в случае, если нет возможности использовать специализированные повязки, применять марлю. Руководство по клинической практике лечения буллезного эпидермолиза новорожденных от 2024 года, опубликованное в British Journal of Dermatology, предлагает аналогичный подход для предотвращения травмирования кожи у детей, которые носят подгузники.

Но в Украине международные рекомендации игнорируют и упорно говорят о том, что исключительно шведские повязки можно применять пациентам с буллезным эпидермолизом.

Напомним

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.