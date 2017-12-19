Оперативная информация об обесточивании украинских населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В результате осложнения погодных условий, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ДСНС Украины.
В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 79 н.п., Черкасская - 36 н. п., Житомирская - 20 н.п., Черниговская - 8 н.п., Сумская - 3 н.п. и Луганская - 1 н.п.
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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в результате непогоды с воскресенья на понедельник (17-18 декабря) без света остались 23 населенных пункта в трех областях Украины.