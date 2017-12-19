Оперативная информация об обесточивании украинских населенных пунктов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77342 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91290 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93878 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110677 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105047 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112048 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122944 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134551 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Оперативная информация об обесточивании украинских населенных пунктов

Оперативная информация об обесточивании украинских населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 9054 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В результате осложнения погодных условий, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ДСНС Украины.

В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 79 н.п., Черкасская - 36 н. п., Житомирская - 20 н.п., Черниговская - 8 н.п., Сумская - 3 н.п. и Луганская - 1 н.п.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в результате непогоды с воскресенья на понедельник (17-18 декабря) без света остались 23 населенных пункта в трех областях Украины.

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