Оперативна інформація щодо знеструмлення українських населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через ускладнення погодних умов, внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 6 областях, передає УНН з посиланням на офіційний сайт ДСНС України.
Протягом 18-19 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 6 областях, а саме: Київська - 79 н.п., Черкаська – 36 н.п., Житомирська – 20 н.п., Чернігівська – 8 н.п., Сумська – 3 н.п. та Луганська – 1 н.п.
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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, через негоду з неділі на понеділок (17-18 грудня) без світла залишилися 23 населених пункти у трьох областях України.