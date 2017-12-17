На Львівщині через снігопади без світла залишилось 53 населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У неділю, 17 грудня, на території Львівської області тимчасово знеструмлені 53 населених пункти (33 повністю та 22 частково) в 9 районах області та частково м. Борислав. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
Загалом за суботу, 16 грудня, випало 50% місячної норми опадів. Через сильні опади дощу з переходом в мокрий сніг та сніг у області зафіксовано налипання мокрого снігу на лініях електропередач і деревах (до 27 мм у м. Львові).
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До ліквідації аварійних відключень залучались 22 бригади ПрАТ “Львівобленерго” у складі 26 одиниць техніки та 68 працівників.
Роботи з ліквідації пошкоджень в електромережах продовжуються.