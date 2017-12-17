На Львовщине из-за снегопадов без света осталось 53 населенных пункта

Всего за субботу, 16 декабря, выпало 50% месячной нормы осадков. Из-за сильных осадков дождя с переходом в мокрый снег и снег в области зафиксировано налипание мокрого снега на линиях электропередач и деревьях (до 27 мм в г.Львове).

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К ликвидации аварийных отключений привлекались 22 бригады ЧАО "Львовоблэнерго" в составе 26 единиц техники и 68 работников.

Работы по ликвидации повреждений в электросетях продолжаются.