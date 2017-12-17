На Львовщине из-за снегопадов без света осталось 53 населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В воскресенье, 17 декабря, на территории Львовской области временно обесточены 53 населенных пункта (33 полностью и 22 частично) в 9 районах области и частично г.Борислав. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
Всего за субботу, 16 декабря, выпало 50% месячной нормы осадков. Из-за сильных осадков дождя с переходом в мокрый снег и снег в области зафиксировано налипание мокрого снега на линиях электропередач и деревьях (до 27 мм в г.Львове).
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К ликвидации аварийных отключений привлекались 22 бригады ЧАО "Львовоблэнерго" в составе 26 единиц техники и 68 работников.
Работы по ликвидации повреждений в электросетях продолжаются.