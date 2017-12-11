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У Києві за неприбраний сніг за добу вручили понад 700 приписів

У Києві за неприбраний сніг за добу вручили понад 700 приписів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Протягом доби 11 грудня зусиллями інспекторів з благоустрою у Києві надано 705 приписів і складено 64 протоколи за неприбраний сніг та кригу. Про це повідомили в Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, передає УНН.

У КМДА відзначили, що за стан території та подолання наслідків снігопаду разом із міськими комунальними службами відповідають і приватні власники або орендарі.

“Протягом доби якість прибирання наслідків снігопаду та ожеледі перевіряли понад 80 районних інспекторів та інспекторів КП „Київблагоустрій“. Найбільше приписів було надано підприємствам та фізичним особам, які відповідальні за прибирання на територіях міста, вручили інспектори у Деснянському, Голосіївському та Печерському районах”, — йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, у разі ігнорування приписів з вимогою навести лад на території, особливо в період снігопадів та ожеледиці, коли існує ризик травмування перехожих, інспектори з благоустрою складають протокол про адміністративне правопорушення. Складений протокол стає підставою для подальшого накладення штрафу — для фізичних осіб він може сягати 1360 гривень, для юридичних — 1700 гривень.

Нагадаємо, 10 грудня через снігопад на вулиці Києва вийшло більше 300 одиниць техніки.

Українські Національні Новини

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