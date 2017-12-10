Негода у Києві: вулиці столиці розчищають 78 снігоочисних машин та 48 тракторів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У зв’язку з посиленням мокрого снігу із 17:00 збільшено кількість спецтехніки, що працює на дорогах та тротуарах столиці. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН.
Так, наразі до роботи задіяно 313 одиниць спецтехніки підприємств КК “Київавтодор”, у тому числі 78 снігоочисних машин, 106 солерозкидувачів, 48 тракторів зі спеціальним снігоочисним обладнанням тощо.
"Бригади з ручного прибирання продовжують обробляти посипальними матеріалами та прибирати від снігу сходові марші, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту та тротуари", - йдеться у повідомленні.
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Комунальники також запевнили, що всі підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” забезпечені достатньою кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів і готові до роботи у цілодобовому режимі.