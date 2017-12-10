Непогода в Киеве: улицы столицы расчищают 78 снегоочистительных машин и 48 тракторов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В связи с усилением мокрого снега с 17:00 увеличено количество спецтехники, работающей на дорогах и тротуарах столицы. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
Так, в настоящее время к работе задействовано 313 единиц спецтехники предприятий КК "Киевавтодор", в том числе 78 снегоочистительных машин, 106 солеразбрасывателей, 48 тракторов со специальным снегоочистительным оборудованием и тому подобное.
"Бригады с ручной уборки продолжают обрабатывать посыпочными материалами и убирать от снега лестничные марши, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и тротуары", - говорится в сообщении.
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Коммунальщики также заверили, что все предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов и готовых к работе в круглосуточном режиме.