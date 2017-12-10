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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109378 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127814 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105846 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107663 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Непогода в Киеве: улицы столицы расчищают 78 снегоочистительных машин и 48 тракторов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В связи с усилением мокрого снега с 17:00 увеличено количество спецтехники, работающей на дорогах и тротуарах столицы. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.

Так, в настоящее время к работе задействовано 313 единиц спецтехники предприятий КК "Киевавтодор", в том числе 78 снегоочистительных машин, 106 солеразбрасывателей, 48 тракторов со специальным снегоочистительным оборудованием и тому подобное.

"Бригады с ручной уборки продолжают обрабатывать посыпочными материалами и убирать от снега лестничные марши, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и тротуары", - говорится в сообщении.

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Коммунальщики также заверили, что все предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов и готовых к работе в круглосуточном режиме.

Украинские Национальные Новости

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