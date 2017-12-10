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Завтра у Києві очікують ожеледь, водіям радять “перевзути” авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Завтра, 11 грудня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

Враховуючи погодні умови, в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендують дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

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Поради водіям:
• дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до аварійних ситуацій;
• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
• за погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України у вихідні.

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