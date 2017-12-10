Негода у "Борисполі": сніг прибирають, але деякі рейси затримуються

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У столичному аеропорту “Бориспіль” заявляють, що снігопад, який розпочався після обіду в Київській області, суттєво не вплинув на прийом-відправку рейсів. Про це УНН повідомили в інформаційній службі аеропорту.

“Деякі рейси затримуються, але в цілому всі відправляються та приймаються, сніг прибирається”, — зазначили в аеропорту.

Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України у вихідні.

У зв’язку з погіршенням погодних умов у столиці 134 одиниці спецтехніки підприємств комунальної корпорації “Київавтодор” проводять обробку доріг та тротуарів посипальними матеріалами.

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