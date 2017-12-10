Більше 100 одиниць техніки вийшли на вулиці Києва через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов у столиці 134 одиниці спецтехніки підприємств комунальної корпорації “Київавтодор” проводять обробку доріг та тротуарів посипальними матеріалами. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН.
Крім того, за даними “Київавтодору”, 36 бригад з ручного прибирання у складі 238 осіб забезпечують належне утримання підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та тротуарів.
“Працівники шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації та диспетчери центрального диспетчерського пункту постійно відслідковують зміни погодних умов у реальному часі за допомогою метеорадара, метеостанцій та відеокамер. У разі погіршення погодних умов кількість техніки оперативно буде збільшено”, — йдеться у повідомленні.
Комунальники також закликали водіїв бути уважними та обережними на дорогах.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України у вихідні.