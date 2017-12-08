В Україні у вихідні очікується погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України у вихідні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
У вихідні, 9-10 грудня, очікується погіршення погодних умов.
Удень 9 грудня на Закарпатті синоптики прогнозують сильні опади (дощ та мокрий сніг), у Карпатах вдень 9 грудня та вночі 10 грудня сильний сніг.
У неділю 10 грудня в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Також 10 грудня у Києві та Київській області мокрий сніг (місцями по області сильні опади), налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Можливе утворення снігового покриву висотою 3-5 см.
Як повідомляв УНН, синоптики повідомили про лавинну небезпеку у Карпатах.