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В Україні у вихідні очікується погіршення погодних умов

В Україні у вихідні очікується погіршення погодних умов

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України у вихідні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

У вихідні, 9-10 грудня, очікується погіршення погодних умов.

Удень 9 грудня на Закарпатті синоптики прогнозують сильні опади (дощ та мокрий сніг), у Карпатах вдень 9 грудня та вночі 10 грудня сильний сніг.

У неділю 10 грудня в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Також 10 грудня у Києві та Київській області мокрий сніг (місцями по області сильні опади), налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Можливе утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

Як повідомляв УНН, синоптики повідомили про лавинну небезпеку у Карпатах.

 

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