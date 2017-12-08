В Украине на выходных ожидается ухудшение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины в выходные. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
В выходные, 9-10 декабря, ожидается ухудшение погодных условий.
Днем 9 декабря на Закарпатье синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь и мокрый снег), в Карпатах днем 9 декабря и ночью 10 декабря сильный снег.
В воскресенье 10 декабря в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Также 10 декабря в Киеве и Киевской области мокрый снег (местами по области сильные осадки), налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Возможно образование снежного покрова высотой 3-5 см.
Как сообщал УНН, синоптики сообщили о лавинной опасности в Карпатах.