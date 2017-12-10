Более 100 единиц техники вышли на улицы Киева из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в столице 134 единицы спецтехники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят обработку дорог и тротуаров посыпочными материалами. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
Кроме того, по данным "Киевавтодора", 36 бригад по ручной уборке в составе 238 человек обеспечивают надлежащее содержание подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и тротуаров.
"Работники дорожно-эксплуатационных предприятий корпорации и диспетчеры центрального диспетчерского пункта постоянно отслеживают изменения погодных условий в реальном времени с помощью метеорадара, метеостанций и видеокамер. В случае ухудшения погодных условий количество техники оперативно будет увеличено", - говорится в сообщении.
Коммунальщики также призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины в выходные.