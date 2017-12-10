Непогода в "Борисполе": снег убирают, но некоторые рейсы задерживаются
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столичном аэропорту "Борисполь" заявляют, что снегопад, который начался после обеда в Киевской области, существенно не повлиял на прием-отправку рейсов. Об этом сообщили УНН в информационной службе аэропорта.
"Некоторые рейсы задерживаются, но в целом все отправляются и принимаются, снег убирается", - отметили в аэропорту.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшения погодных условий на территории Украины в выходные.
В связи с ухудшением погодных условий в столице 134 единицы спецтехники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят обработку дорог и тротуаров посыпочными материалами.