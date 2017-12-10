Завтра в Киеве ожидают гололед, водителям советуют "переобуть" авто
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Завтра, 11 декабря, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Учитывая погодные условия, в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендуют придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода в "Борисполе": снег убирают, но некоторые рейсы задерживаются
Советы водителям:
• соблюдайте скоростной режим, дистанцию, отказывайтесь от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям;
• при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
• не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
• при ухудшении погодных условий из-за интенсивного выпадения снега и гололеда на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины в выходные.