В Киеве за неубранный снег в сутки вручили более 700 предписаний
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В течение суток 11 декабря усилиями инспекторов по благоустройству в Киеве предоставлено 705 предписаний и составлено 64 протокола за неубранный снег и лед. Об этом сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, передает УНН.
В КГГА отметили, что за состояние территории и ликвидацию последствий снегопада вместе с городскими коммунальными службами соответствуют и частные владельцы или арендаторы.
"В течение суток качество уборки последствий снегопада и гололеда проверяли более 80 районных инспекторов и инспекторов КП "Киевблагоустройство". Больше всего предписаний было предоставлено предприятиям и физическим лицам, которые ответственны за уборку на территориях города, вручили инспекторы в Деснянском, Голосеевском и Печерском районах", - говорится в сообщении.
По данным КГГА, в случае игнорирования предписаний с требованием навести порядок на территории, особенно в период снегопадов и гололеда, когда существует риск травмирования прохожих, инспекторы по благоустройству составляют протокол об административном правонарушении. Составлен протокол становится основанием для последующего наложения штрафа - для физических лиц он может достигать 1360 гривен, для юридических - 1700 гривен.
Напомним, 10 декабря из-за снегопада на улицы Киева вышло более 300 единиц техники.