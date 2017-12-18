Через негоду знеструмлено 23 населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Через негоду з неділі на понеділок без світла залишилися 23 населених пункти у трьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Протягом 17-18 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 23 населених пунктів у 3 областях, а саме: Сумська – 15 н.п., Дніпропетровська – 6 н.п. та Черкаська – 2 н.п.", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 18 грудня в Україні очікуються дощ та сніг.