Из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Из-за непогоды с воскресенья на понедельник без света остались 23 населенных пункта в трех областях Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"В течение 17-18 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 23 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская - 15 н.п., Днепропетровская - 6 н .п. и Черкасская - 2 н.п.", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 18 декабря в Украине ожидаются дождь и снег.