Оперативная информация о ситуации на дорогах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на 7:00 транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечен, передает УНН со ссылкой на Укравтодор.
Согласно информации, по состоянию на 7:00 19 декабря транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечен.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 988 единиц техники и 1 тысяча 407 человек, из них от Укравтодора 909 единиц техники и 1 тысяча 163 работника, от ДСНС 79 единиц техники и 244 человек личного состава.
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Подразделениями ДСНС из снежных заносов изъято 266 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 432 гражданам.
Напомним, сегодня в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют настоящую зимнюю погоду со снегом. В частности, речь идет о запад и север страны, но на остальной территории осадков не ожидается.