Оперативна інформація щодо ситуації на дорогах України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на 7:00 транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено, передає УНН з посиланням на Укравтодор.

 

Згідно з інформацією, станом на 7:00 19 грудня транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 988 одиниць техніки та 1 тисяча 407 чоловік, з них від Укравтодору 909 одиниць техніки та 1 тисяча 163 працівника, від ДСНС 79 одиниць техніки та 244 чоловік особового складу.

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Підрозділами ДСНС із снігових заметів вилучено 266 од. автотранспортних засобів, надано допомогу 432 громадянам.

Нагадаємо, сьогодні в деяких областях України синоптики прогнозують справжню зимову погоду зі снігом. Зокрема, йдеться про захід та північ країни, натомість на решті території опади не очікуються.

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