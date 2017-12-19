Сьогодні в Україні очікується сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні в деяких областях України синоптики прогнозують справжню зимову погоду зі снігом. Зокрема, йдеться про захід та північ країни, натомість на решті території опади не очікуються, передає УНН з посланням на Український гідрометцентр.
Сьогодні в Україні на території північних та більшості центральних областей помірний, вночі на Чернігівщині та Київщині сильний сніг, у західних областях місцями невеликий сніг; на решті території без опадів.
На дорогах країни, окрім півдня та сходу, ожеледиця.
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Вітер північно-західний, на Лівобережжі країни південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці у західних і північних областях пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини.
Температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 8° морозу; у південних та східних областях від 2° морозу до 3° тепла.