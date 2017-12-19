Сегодня в Украине ожидается снег

Сегодня в Украине на территории северных и большинстве центральных областей умеренный, ночью в Черниговской и Киевской сильный снег, в западных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица.

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Ветер северо-западный, на Левобережье страны юго-западный, 7-12 м / с, ночью и утром в западных и северных областях порывы ветра 15-18 м / с, метели.

Температура в течение суток 0-5 ° мороза, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 8 ° мороза; в южных и восточных областях от 2 ° мороза до 3 ° тепла.