Сегодня в Украине ожидается снег
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня в некоторых областях Украины синоптики прогнозуеть настоящую зимнюю погоду со снегом. В частности, речь идет о западе и севере страны, но на остальной территории осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Украине на территории северных и большинстве центральных областей умеренный, ночью в Черниговской и Киевской сильный снег, в западных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков.
На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица.
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Ветер северо-западный, на Левобережье страны юго-западный, 7-12 м / с, ночью и утром в западных и северных областях порывы ветра 15-18 м / с, метели.
Температура в течение суток 0-5 ° мороза, в Карпатах и Прикарпатье до 8 ° мороза; в южных и восточных областях от 2 ° мороза до 3 ° тепла.