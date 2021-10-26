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Отопительный сезон: запустили процесс реструктуризации долгов тепловиков и водоканалов

Киев • УНН

 • 16647 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине начат процесс реструктуризации задолженности предприятий ТКЭ и водоканалов и снятия арестов со счетов, что предусматривает меморандум по отопительному сезону. В ближайшее время будут заключены соответствующие договоры, сообщили УНН в Минрегионе.

Отопительный сезон: запустили процесс реструктуризации долгов тепловиков и водоканалов

В Минрегионе отметили, что старт процесса означает начало работы по внесению таких предприятий в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности.

Цитата:

"Реструктуризация задолженности ТКЭ и ВКХ является одним из условий, предусмотренных в Меморандуме относительно стабильного прохождения отопительного сезона. На прошлой неделе правительство приняло постановление, которым созданы предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий и полноценной работы в этом направлении. В ближайшее время будут заключены договоры реструктуризации за потребленные энергоносители", — отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Детали

ТКЭ и водоканалы, подавшие заявки, будут включать в Реестр в два этапа:

  • I-й этап - предприятия, счета которых арестованы и в отношении которых действует активное исполнительное производство (для срочного разблокирования их деятельности) до 29 октября;
  • Второй этап — остальные предприятия с 3 ноября в порядке поступления документов.

Дополнение

Задолженность производителей тепла и газоснабжающих предприятий за газ, приобретенный у НАК "Нафтогаз Украины", колеблется у отметки в 100 млрд грн уже не первый месяц. Еще весной в НАК предупреждали, что такой объем долгов грозит надежному обеспечению газом и теплом украинских потребителей в следующем отопительном сезоне. И предлагали, в частности, как решение и реструктуризацию.

Такой закон - о реструктуризации задолженности теплокоммунэнерго - был принят, и в августе он вступил в силу. Отмечалось, что документ урегулирует ситуацию с долгами ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины", в том числе на фоне резкого повышения тарифов. По данным Нафтогаза, на 5 октября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед НАК достигала около 69,9 млрд грн. Задолженность региональных газсбытов – около 23,6 млрд грн.

Между тем, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины", Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетных учреждений – 13,6 грн за 1 куб. м.

"Нафтогаз" подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн).

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