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Опалювальний сезон: запустили процес реструктуризації боргів тепловиків та водоканалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні розпочато процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ та водоканалів і зняття арештів з рахунків, що передбачає меморандум щодо опалювального сезону. Найближчим часом будуть укладені відповідні договори, повідомили УНН в Мінрегіоні.

Опалювальний сезон: запустили процес реструктуризації боргів тепловиків та водоканалів

У Мінрегіоні вказали, що старт процесу означає початок роботи щодо внесення таким підприємств до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості. 

Цитата:

"Реструктуризація заборгованості ТКЕ та ВКГ є однією з умов, які передбачені в Меморандумі щодо сталого проходження опалювального сезону. Минулого тижня уряд прийняв постанову, якою створено передумови для зняття арештів з рахунків підприємств та повноцінної роботи у цьому напрямі. Найближчим часом будуть укладені договори реструктуризації боргів за спожиті енергоносії", — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Деталі

ТКЕ і водоканали, які подали заявки, будуть включати до Реєстру у два етапи:

  • І-й етап — підприємства, рахунки яких арештовано та відповідно до яких діє активне виконавче провадження (для термінового розблокування їх діяльності) до 29 жовтня;
  • ІІ-й етап — решта підприємств з 3 листопада у порядку надходження документів.

Доповнення

Заборгованість виробників тепла та газопостачальних підприємств за газ, придбаний у НАК "Нафтогаз України", коливається біля позначки у 100 млрд грн вже не перший місяць. Ще весною у НАК попереджали, що такий обсяг боргів загрожує надійному забезпеченню газом і теплом українських споживачів під час наступного опалювального сезону. І пропонували зокрема як рішення і реструктуризацію.

Такий закон - про реструктуризацію заборгованості теплокомуненерго - ухвалили, і в серпні він набув чинності. Зазначалося, що документ врегульовує ситуацію з боргами ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України", у тому числі на тлі різкого підвищення тарифів.  За даними Нафтогазу, станом на 5 жовтня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ перед НАК сягала близько 69,9 млрд грн. Заборгованість регіональних газзбутів - близько 23,6 млрд грн.

Тим часом, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).

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