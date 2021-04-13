Боргова криза на газовому ринку: в уряді хочуть, щоб тепловики влітку купували газ на зиму

Цитата:

"Доручив профільним міністерствам та відомствам напрацювати оптимальну модель для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Також, працюємо над концепцію, щоб міста та комунальні підприємства (ТКЕ) були зацікавлені закуповувати газ влітку за більш вигідними цінами та автоматично мали ресурс на наступну зиму", - повідомив Шмигаль.

Деталі

Зі слів Прем'єра, ця нарада з представниками Міненерго, Мінфіном, НКРЕКП, НАК “Нафтогаз” була присвячена питанням забезпечення безперебійної роботи теплопостачальних організацій та вирішення боргових проблем, які накопичувалися роками.

Контекст

За даними Нафтогазу, станом на 6 квітня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК сягає близько 63 млрд грн. Заборгованість регіональних газозбутових підприємств - близько 23,6 млрд грн.

Так, заборгованість виробників тепла та газопостачальних підприємств за газ, придбаний у НАК, наблизилась до 100 млрд грн. Такий обсяг боргів, зокрема, загрожує надійному забезпеченню газом і теплом українських споживачів під час наступного опалювального сезону, вказували у Нафтогазі.

У компанії закликали вирішити проблему. Державні органи та учасники ринку, згідно з позицією НАК, "мають терміново проаналізувати причини утворення боргів та усунути ці причини з метою недопущення їх повторного накопичення, і водночас забезпечити врегулювання накопичених боргів — погашення або реструктуризацію". Нафтогаз також закликав врахувати невдалий досвід 2011 року, коли держава списала підприємствам 24 млрд грн боргів за газ. У компанії додали при цьому, що накопичення боргів контрагентами "критично впливає на фінансові результати та здатність Нафтогазу сплачувати дивіденди державі".

Доповнення

На кінець лютого 2021 року заборгованість населення зі сплати за газ становила 34,2 млрд грн, за опалення та гарячу воду - 27,4 млрд грн.