Долговой кризис на газовом рынке: в правительстве хотят, чтобы тепловики летом покупали газ на зиму

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В правительстве обсуждают вариант, при котором теплокоммунэнерго в регионах будут закупать газ летом, что позволит им сэкономить, для предоставления своих услуг во время следующего отопительного сезона. Также профильным ведомствам поручено разработать оптимальную модель работы в рамках рынка газа. Об этом по итогам отраслевого совещания сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.