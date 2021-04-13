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Долговой кризис на газовом рынке: в правительстве хотят, чтобы тепловики летом покупали газ на зиму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В правительстве обсуждают вариант, при котором теплокоммунэнерго в регионах будут закупать газ летом, что позволит им сэкономить, для предоставления своих услуг во время следующего отопительного сезона. Также профильным ведомствам поручено разработать оптимальную модель работы в рамках рынка газа. Об этом по итогам отраслевого совещания сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Также, работаем над концепцией, чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму", - сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам Премьера, это совещание с представителями Минэнерго, Минфином, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз" было посвящено вопросам обеспечения бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решения долговых проблем, которые накапливались годами.

Контекст

По данным Нафтогаза, по состоянию на 6 апреля суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 63 млрд грн. Задолженность региональных газосбытовых предприятий - около 23,6 млрд грн.

Так, задолженность производителей тепла и газоснабжающих предприятий за газ, приобретенный у НАК, приблизилась к 100 млрд грн. Такой объем долгов, в частности, грозит надежному обеспечению газом и теплом украинских потребителей во время следующего отопительного сезона, указывали в Нафтогазе.

В компании призвали решить проблему. Государственные органы и участники рынка, согласно позиции НАК, "должны срочно проанализировать причины образования долгов и устранить эти причины с целью недопущения их повторного накопления, и в то же время обеспечить урегулирование накопленных долгов - погашение или реструктуризацию". Нафтогаз также призвал учесть неудачный опыт 2011 года, когда государство списало предприятиям 24 млрд грн долгов за газ. В компании добавили при этм, что накопление долгов контрагентами "критически влияет на финансовые результаты и способность Нафтогаза выплачивать дивиденды государству".

Дополнение

На конец февраля 2021 года задолженность населения по оплате за газ составила 34,2 млрд грн, за отопление и горячую воду - 27,4 млрд грн.

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