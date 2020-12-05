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ООС зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

ООС зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

Киев  •  УНН

 • 13889 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала суток в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

“С начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шуми. Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. У этого же населенного пункта и неподалеку Марьинки противник снова применил снайперское оружие.

“На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем украинских воинов. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминировано 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 93 взрывоопасных предмета.

Напомним, в течение менее чем двух недель наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 341 нарушения режима прекращения огня.

По данным СММ ОБСЕ, общее число погибших и раненых среди гражданского населения в Донбассе с начала 2020 достигает 116 человек — 21 погибший и 95 раненых.

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