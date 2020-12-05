ООС: зафіксовано п’ять обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Від початку доби в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових не зафіксовано, передає УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
«Від початку поточної доби, 5 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю.
«На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, протягом менш ніж двох тижнів спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі 341 порушення режиму припинення вогню.
За даними СММ ОБСЄ, загальна кількість загиблих і поранених серед цивільного населення на Донбасі від початку 2020 року сягає 116 осіб — 21 загиблий і 95 поранених.