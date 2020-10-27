ООС: с начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Донбассе с начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил капитан Михаил Шаравара из пресс-центра Министерства обороны Украины во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Так, российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие в районе населенных пунктов Широкино и Марьинка, а вблизи Авдеевки противник задействовал гранатометы различных систем.
По состоянию на 12:00 текущих суток, российско-оккупационные войска один раз открывали неприцельный огонь на Донецком направлении. Около 11:00, противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного", - отметил Шаравара.
Сообщается, что на вражеские провокации украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Боевых потерь среди наших подразделений нет.
Напомним, вчера боевики открывали огонь возле Марьинки.