ООС: бойовики відкривали вогонь біля Мар'їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби врайоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Так, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 25 жовтня бойовики один раз відкривали вогонь неподалік Авдіївки.