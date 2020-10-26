ООС: бойовики відкривали вогонь біля Мар'їнки

"Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Так, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 25 жовтня бойовики один раз відкривали вогонь неподалік Авдіївки.