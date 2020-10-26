ООС: боевики открывали огонь возле Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.
Так, недалеко от Марьинки противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате враждебного провокационного огня среди украинских защитников нет.
Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 25 октября боевики один раз открывали огонь неподалеку от Авдеевки.