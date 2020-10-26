На Донбасі за добу зафіксовано одне порушення режиму тиші — ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Донбасі минулої доби з боку бойовиків зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“Режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет. Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності українських військових режим припинення вогню зберігається повною мірою.
“Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами”, — додали в штабі ООС.